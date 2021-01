Mini PC 4 core dual monitor fanless a circa 100 euro

Oggi vi riportiamo un’offerta lampo di Amazon su un buon mini PC in grado di soddisfare le esigenze quotidiane di casa e ufficio. Si tratta del Minis Forum Z83-F, un piccolo e soprattutto silenzioso computer fanless, perfetto per chi cerca buone prestazioni, ed un ingombro ridotto all’osso.

Mini PC Minis Forum Z83-F: caratteristiche tecniche

Partendo dal processore, il PC in questione ospita un Intel X5-Z8350, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. A questo si affiancano 4GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione eMMC. A spingere il tutto ci pensa Windows 10 nella sua versione Professional. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma perfetta per la gestione del pacchetto Office e della navigazione, così come la fruizione dei contenuti multimediali. Che si tratti di scrivere documenti, piuttosto che guardare contenuti in streaming su Netflix o Prime Video, il computer è in grado di fare ogni operazione in maniera veloce e fluida.

Per quanto riguarda la connettività troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Tre le porte USB di cui una USB 3.0, una porta RJ45 Gigabit LAN, un’uscita HDMI ed una VGA. Queste ultime due permettono di connettere fino a 2 monitor contemporaneamente con risoluzione 4K a 60fps. Anche sul fronte wireless non manca nulla, troviamo infatti sia il Wi-Fi dual band per la connessione internet, sia il Bluetooth 4.1 per la connessione delle periferiche.

Grazie all’offerta lampo di Amazon, è possibile acquistare il PC a soli 110,49 euro con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.