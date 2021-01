Mini PC 4 core e doppio monitor a meno di 200 euro

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un buon mini PC, in occasione dell’Epifania Amazon propone un’ottima offerta sull’Awow AK34. Si tratta di un piccolo dispositivo, economico, ma dalle caratteristiche piuttosto interessanti per la fascia di prezzo in cui si colloca.

Mini PC Awow AK34: caratteristiche tecniche

Partendo dal cuore del computer, il processore è un Intel Celeron J3455 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,3GHz. Questo è supportato da 6GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 128GB. Lo spazio di archiviazione però può essere esteso sia sostituendo il disco M.2 2280 preinstallato con uno fino a 512GB, sia aggiungendo un hard disk da 2,5 pollici fino a 2TB. Una configurazione senza enormi pretese, ma ideale sia a la casa che in ufficio per tutte le attività quotidiane, come l’utilizzo del pacchetto Office o la fruizione dei contenuti multimediali, anche in streaming.

Molto buona invece la connettività. Per quanto riguarda le porte USB, ne ritroviamo ben 5 tutte USB 3.0. A queste si affiancano ben 2 uscite HDMI che permettono di connettere contemporaneamente due monitor con una risoluzione fino a 4K per 60fps. Anche le porte Gigabit sono due, le quali permettono di combinare le velocità di trasferimento di due differenti connessioni. Infine le reti wireless prevedono sia la connessione Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Oggi grazie all’offerta proposta da Amazon, è possibile acquistare l’Awow AK34 a soli 178,49 euro, con uno sconto di ben 31,50 euro sul prezzo di listino.

