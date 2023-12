Mini PC a 89€: CPU Intel e Windows (COUPON)

C’è ancora tempo per metterlo sotto l’albero di Natale: il coupon sconto da attivare su Amazon taglia il prezzo del Mini PC di UXX e permette di acquistarlo con una spesa finale di soli 89 euro. È compatto e adatto alla produttività di base, così come allo studio e per il tempo libero (navigazione e streaming). La confezione include un mouse, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale d’uso.

UXX, il Mini PC: attiva il coupon e compralo a 89€

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel UHD Graphics 505, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna eMMC (espandibile con SSD fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, tre porte USB 3.0, lettore microSD, uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a un massimo di due monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti rilasciati e le patch di sicurezza. Al prezzo finale di soli 89,99 euro, il Mini PC del marchio UXX è un ottimo affare per chi cerca un dispositivo di questo tipo da dedicare alla produttività di base, allo studio, alla navigazione o all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Per approfittare dell’occasione è sufficiente attivare il coupon dedicato che taglia la spesa di ben 50 euro. Amazon garantisce la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, effettuando subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa già entro domani così da poterlo eventualmente mettere sotto l’albero come regalo di Natale.

