Mini PC: 8GB di RAM, SoC e scheda video Intel a soli 160€

Anche oggi è un Mini PC a farsi notare tra le offerte disponibili su Amazon: se state cercando, quindi, un prodotto molto utile per le operazioni base e che non occupi molto spazio, ecco a voi il momento adatto per acquistarne uno.

Mini PC: non fatevi scappare questa offerta!

I Mini PC sono infatti una soluzione ideale quando l’investimento deve essere basso e in questo caso parliamo di ben 161,49 euro invece di 189,99 euro e lo spazio disponibile è poco (son sufficienti 16 x 13.45 cm), rendendosi compagni ideali di scuola e lavoro quando le esigenze sono quelle di navigazione e produttività senza particolari ambizioni nel gaming o sul fronte dell’immagine.

Inevitabilmente chi si trova improvvisamente a dover lavorare da casa può trovare in soluzioni simili tutto quanto occorrente: in questo Mini PC della Sidiwen conosciuto come Yagala o TX88 c’è l’HDMI per collegarsi a un monitor (o una tv, o addirittura ad un doppio display grazie alla scheda grafica Intel UHD Graphics 600); c’è l’USB per mouse, tastiera e webcam; c’è la connessione RJ-45 per Internet; c’è la possibilità di collegare microfono e cuffie; c’è spazio per una SD Card. Non serve altro e speciali fori consentono anche di avvitare il dispositivo sul retro di un monitor per occupare quanto meno spazio possibile.

Con 161,49 euro, insomma, si ha a disposizione una postazione completa con processore Intel Celeron N4100 e 8GB di RAM LPDDR4. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 (compatibilità anche con Linux) e l’hard disk mette a disposizione 64 GB di spazio espandibili. Inclusa anche la scheda wireless e il chip Bluetooth, dunque la postazione può essere anche lontana da eventuali connettori alla rete. Una vera postazione di lavoro, insomma, oggi disponibile con il 15% di sconto.

