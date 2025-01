Mini PC a 134 euro: attiva il coupon Amazon

Un Mini PC adatto a diverse esigenze, come smart working e home entertainment, è disponibile su Amazon ad un prezzo molto interessante grazie a questo sconto. Attivando il coupon che trovi in pagina potrai pagarlo soltanto 134 euro invece di 179: arriverà a casa in un attimo ed è subito pronto all’uso grazie al sistema operativo Windows 11 preinstallato.

Mini PC: dimensioni compatte, ottime prestazioni

La scheda tecnica di questo Mini PC è ottima dato che parliamo di un prodotto dotato di processore Intel con 8GB di RAM DDR4 e una SSD SATA da 128GB, con entrambe le memorie espandibili.

La scheda grafica integrata Intel permette di gestire due schermi contemporaneamente grazie alle due porte HDMI, che si accompagnano ad una numerosa dotazione che include jack audio e porte USB. Il formato compatto lo rende adatto ad ogni postazione per costruire un ambiente di lavoro minimal ed elegante, mentre con la staffa VESA puoi anche posizionarlo su una parete o dietro al monitor, per rendere il tutto ancora più pulito.

Ideale per ufficio, intrattenimento, navigazione, postazione multischermo, mini server domestico e altro ancora, questo Mini PC a soli 134 euro è un vero affare. Applica il coupon sconto su Amazon per pagarlo a questo prezzo.