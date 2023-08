Mini PC: coupon -120€ per ACEMAGICIAN AM07

Bello da vedere e con una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire ogni operazione (produttività, studio, intrattenimento), ACEMAGICIAN AM07 è tra le migliori occasioni di oggi su Amazon. Grazie al coupon sconto da 120 euro che è possibile attivare in un click, il Mini PC può essere acquistato al suo prezzo minimo storico. Passiamo in rassegna quelli che sono i suoi punti di forza.

ACEMAGICIAN AM07: grande sconto sul Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati. Ecco, invece, quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore AMD Ryzen 5 5500U con chip grafico AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, una USB-C, jack audio, uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

La promozione di oggi, da cogliere al volo, permette di acquistare ACEMAGICIAN AM07 al prezzo finale di soli 309 euro, grazie al coupon sconto dal valore di 120 euro che è possibile attivare in un click.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla propria scrivania già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.