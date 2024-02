Mini PC ACEMAGICIAN W11 Pro: sconto IRRESISTIBILE del 21%

Se stai cercando un modo per migliorare la tua esperienza informatica senza sacrificare spazio o stile, il ACEMAGICIAN W11 Pro è la soluzione perfetta per te. Questo mini PC combina prestazioni potenti con un design compatto, offrendo la flessibilità di un computer desktop tradizionale in un formato che si adatta a qualsiasi ambiente. Con il super sconto del 21% disponibile oggi su Amazon, è il momento perfetto per farlo tuo al prezzo ridicolo di soli 165,00 euro, anziché 209,00 euro.

Mini PC ACEMAGICIAN W11 Pro: le scorte a disposizione sono limitate

Al centro di questo piccolo ma potente dispositivo c’è un processore Intel Celeron Jasper Lake N5105 di 11a generazione, che garantisce una velocità fluida e affidabile per tutte le tue attività quotidiane. Che tu stia lavorando su documenti di lavoro, navigando su Internet o guardando film in streaming, questo mini PC è pronto a soddisfare le tue esigenze con facilità.

Ma le sue caratteristiche impressionanti non finiscono qui. Con 12 GB di memoria DDR4 e un’unità SSD da 256 GB, avrai spazio più che sufficiente per archiviare tutti i tuoi file importanti e eseguire le tue applicazioni preferite senza problemi. E se hai bisogno di ancora più spazio, basta aggiungere un disco rigido da 2,5 pollici per espandere la capacità di archiviazione fino a 2 TB.

Una delle caratteristiche più apprezzate del ACEMAGICIAN W11 Pro è il suo sistema di raffreddamento avanzato, che garantisce prestazioni ottimali anche durante le sessioni di utilizzo intensivo. Con una potente ventola di raffreddamento e la possibilità di montare l’unità dietro al monitor utilizzando la staffa VESA inclusa, puoi godere di un ambiente di lavoro silenzioso e ordinato senza compromettere le prestazioni.

Grazie alla scheda grafica Intel Graphics 800 con supporto HD fino a 4K UHD, questo mini PC offre un’esperienza home theatre di alta qualità. Che tu stia guardando film, giocando o semplicemente navigando su Internet, potrai godere di immagini nitide e dettagliate su qualsiasi schermo.

E con funzionalità avanzate come il WiFi dual-band, il Bluetooth 4.2 e la porta di rete Gigabit, potrai rimanere connesso in qualsiasi situazione. Che tu stia lavorando da casa, in viaggio o semplicemente rilassandoti sul divano, il ACEMAGICIAN W11 Pro è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di connettività.

In conclusione, se stai cercando un mini PC che offra prestazioni affidabili e versatili in un formato compatto e elegante, non cercare oltre il ACEMAGICIAN W11 Pro. E con lo sconto del 21% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo al prezzo speciale di soli 165,00 euro.

