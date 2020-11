Piccolo, ma non per questo ridotto nelle performance: il Mini PC in vendita oggi su eBay al prezzo di 199,99 euro ha tutto ciò che serve per navigare, gestire i documenti, consultare la posta elettronica, seguire le lezioni online della didattica a distanza e riprodurre i contenuti multimediali. È il modello ACEPC AK3.

Il Mini PC di ACEPC con CPU Intel oggi a 199,99 euro

Ecco a scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM, memoria interna eMMC da 64 GB e disco fisso da 320 GB, WiFi, Bluetooth 4.2, porte USB 2.0 e 3.0, lettore per schede microSD, slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, due uscite video HDMI e una VGA.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Ce n’è a sufficienza per soddisfare al meglio ogni necessità in ambito casalingo così come le operazioni di base della produttività. Tutto questo al prezzo di soli 199,99 euro con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Il prodotto si trova in Italia.