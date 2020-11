Mouse verticale: posizione naturale e sconto extra

La domanda potrebbe sorgere spontanea a chiunque non ne abbia mai fatto uso: a cosa serve un mouse verticale? La verità sta tutta nell’originalità del concept e nell’ergonomia dell’impugnatura, poiché rende più semplici e naturali le ore di lavoro e studio passate al computer. Inevitabilmente le prime ore con un mouse verticale possono essere stranianti, poiché si va a modificare qualcosa a cui si è abituati da sempre, tuttavia ci si prende presto “la mano” e l’esperienza si fa presto più ricca del normale concept orizzontale. Ecco perché uno sconto del 20% come quello di Zelotes (durerà soltanto poche ore) è un’occasione curiosa per quanti intendono provare a cambiar passo portando il mouse in un’altra dimensione.

Il dispositivo rappresenta una versione entry-level, utile anche come mouse di backup da tenere nel cassetto in caso di bisogno: il prezzo è pari ad appena 23,99 euro, la soglia minore mai raggiunta grazie allo sconto garantito in questa fase di “Black Friday anticipato“. A differenza dei mouse tradizionali ha un controllo in più a disposizione: una vera e propria cloche da poter controllare con il pollice, per spostamenti di precisione nel quale un polpastrello meglio del polso può gestire uno scostamento di pochi pixel.

Il mouse verticale Zelotes ha 11 pulsanti in tutto, ognuno dei quali personalizzabile, consentendo una incredibile ricchezza di opzioni. La consegna è immediata.