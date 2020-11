Galaxy Note20, sconto per palati fini

Uno dei migliori smartphone del 2020 è servito su eBay su un piatto d’argento: il Galaxy Note20, infatti, ha raggiunto ormai il 30% di sconto e chiunque può farlo proprio con 779,99 euro. La famiglia Note ha visto in questa generazione un’edizione fortunata non solo per la qualità complessiva dello smartphone sviluppato, ma anche per le fortune alterne della concorrenza e degli altri prodotti del gruppo. Ne consegue che questa offerta rappresenta una valida occasione di ingresso per chiunque stia cercando uno smartphone di fascia alta, con fotocamera di alto livello e display superiore.

Note20, lo sconto è del 30%

Senza dimenticare il pennino. La serie Note, infatti, porta in dote questo piccolo strumento ulteriore, incluso nella scocca attraverso un apposito vano inferiore ad incastro: il pennino può essere utile in una molteplicità di occasioni perché facilita l’interazione su file di produttività, consente di prendere appunti con scrittura facilitata a mano e permette addirittura di effettuare scatti fotografici a distanza. Un ottimo compagno di lavoro, insomma, che grazie ad autonomia e ricarica veloce consente di avere l’ufficio sempre in tasca.

Il display AMOLED da 6,7 pollici del Galaxy Note20 ha risoluzione pari a 2400×1080 pixel, mentre la fotocamera da 12MP consente registrazioni video 8K: 8GB di RAM e 256GB di memoria interna supportano capacità di questo tipo. Il merchant vanta un feedback positivo pari al 100%, il che garantisce prodotto e spedizione, con consegna pressoché immediata. 779,99 euro è un prezzo importante, ma è al tempo stesso un risparmio di 338 euro su uno degli smartphone in assoluto di maggior prestigio in questa annata: le sue caratteristiche gli garantiscono inoltre un lungo ciclo di vita, identificando un vero e proprio rilancio in grande stile per tutta la famiglia Note.