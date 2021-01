Mini PC, ultime ore per lo sconto del 17%

L’offerta è iniziata nella notte e difficilmente durerà 24 ore come previsto poiché le richieste già raggiungono in mattinata quasi la metà delle unità complessivamente disponibili: si tratta del Mini PC CK2 di ACEPC, un concentrato di specifiche che lo posiziona a metà tra un PC desktop tradizionale e un Mini PC low cost. 17% di sconto in queste ore, prezzo complessivo pari a 305,91 euro (con un avanzo di 64 euro sul prezzo tradizionale).

Mini PC, ma sulle specifiche non fa sconti

Nonostante le piccolissime dimensioni (caratteristica molto utile laddove non c’è spazio da sprecare), infatti, in questo ACEPC CK2 si trova un processore Intel Core i5-7200U (cache 3M, frequenza di base 2,50 GHz, fino a 3,10 GHz), RAM DDR4 da 8GB, 128GB di storage NVME SSD più vari slot di espansione per future necessità. A fronte di tutto ciò è disponibile una tripla uscita HDMI (fino a 4K a 30Hz) ed un coprocessore grafico Intel HD Graphics 620.

Le dimensioni sono pari a 14,3×14,3×5,1cm, tali per cui molto utile può essere un fissaggio ad hoc dietro lo schermo (o dietro la TV) per celare completamente alla vista connettori e Mini PC. In distribuzione con Windows 10 Pro, ACEPC CK2 gode di ottime recensioni da parte di chi lo ha fatto proprio tanto per compiti professionali, quanto per organizzare al meglio l’intrattenimento di casa. Molto spesso dispositivi di questo tipo sono ideali anche per scopi professionali in virtù della loro forte adattabilità in ogni contesto, facendo della versatilità un marchio di fabbrica per l’allestimento di stand, vetrine, sale multischermo e altro ancora.

L’offerta da 305,91 euro scadrà però rapidamente, dopodiché lo sconto del 17% andrà in archivio.