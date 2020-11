Mini PC ACEPC: tanta potenza a meno di 200€

I Mini PC stanno diventando sempre più comuni grazie alla loro facilità d’uso e versatilità soprattutto negli utilizzi base quotidiani. Di Mini PC ce ne sono di varie tipologie, forme e caratteristiche, ma oggi vogliamo parlarvi di uno davvero interessante e originale in offerta su Amazon grazie alla settimana del Black Friday.

Mini PC ACEPC: caratteristiche principali

Stiamo parlando dell’ACEPC dotato di processore Intel Celeron J4125 integrato con frequenza operativa di 2,0 GHz e frequenza massima fino a 2,7 GHz. Questo Mini PC viene fornito con 8 GB di RAM DDR3 e 120 GB di ROM con possibilità di espanderla fino a 2 TB tramite HDD/SSD SATA da 2,5 pollici, fino a 128 GB tramite Micro SD o tramite una qualsiasi unità flash USB.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro che, grazie alla scheda grafica Intel HD Graphics con frequenza operativa base di 250 MHz e massima di 750 MHz, supporta video con risoluzione massima in UltraHD 4K ideale per lavori leggeri, intrattenimento visivo domestico, scrittura, navigazione Web e visione di video in streaming.

Nonostante le dimensioni di 22.4 x 15 x 7 cm e il peso di 860 grammi, che lo rendono facilmente trasportabile e versatile, supporta una connessione Wi-Fi Dual Band da 2.4 GHz e 5 GHz e il Bluetooth 4.2. Sono infine presenti due porte HDMI e una porta VGA per collegare tre monitor contemporaneamente, due porte USB 2.0, due porte USB 3.0, uno slot TF, una porta LAN Gigabit Ethernet e una porta AUX.

Potete acquistare questo gioiellino tecnologico a soli 183,92 euro invece di 229,90 euro di listino.