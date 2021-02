Mini PC ACEPC T11 in offerta lampo: solo 118€

I Mini PC sono sempre più apprezzati da quel pubblico che cerca dispositivi funzionali, facili da trasportare ed economici. Oggi vi segnaliamo un’offerta lampo imperdibile che riguarda il Mini PC ACEPC T11, un device piccolo e compatto adatto a gestire le operazioni di base della produttività così come la navigazione e la riproduzione dei contenuti multimediali. Al prezzo di 118,91 euro invece dei consueti 139,90 euro potete portarvi a casa uno dei migliori Mini PC in commercio.

Mini PC ACEPC T11 in grande offerta lampo

La scheda delle specifiche tecniche vede la presenza di un processore Intel Atom x5-Z8350, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 2.0 e altrettante 3.0, slot per schede microSD, Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Tutto questo in dimensioni pari a 12.5 x 12.5 x 2.49 cm centimetri e con un peso che si attesta a soli 640 grammi.

La versione in offerta prevede anche 4 GB di RAM, 64 GB di memoria di storage espandibili, Windows 10 Pro preinstallato e scheda grafica Intel HD Graphics. Non mancano, ovviamente, Bluetooth, Wi-Fi Dual-Band e attacco VESA per montare il dispositivo dietro un monitor o una tv. Non fatevi, quindi, scappare questa offerta Amazon per portarvelo a casa con uno sconto pari al 15% sul prezzo di listino.