Mini PC: l'affare NiPoGi grazie al coupon -320€

NiPoGi AM06 PRO è il Mini PC adatto alla produttività protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon, che permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto da 320 euro che ne abbatte il prezzo. Basato sul sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, ha tutto ciò che serve per supportare al meglio le attività quotidiane dei professionisti e non solo: può tornare utile anche per studio, navigazione, comunicazione e intrattenimento. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche, così da capire perché si tratta di un vero affare.

Questo Mini PC è un affare: NiPoGi AM06 PRO

A livello di specifiche tecniche, il case compatto ed elegante include il processore AMD Ryzen5 5500U con chip grafico AMD Radeon 7, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da una SSD NVMe PCIe 2280 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e una gamma completa di porte per la connettività tra cui due slot Ethernet, uscite video HDMI e DisplayPort, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, Type-C e jack audio. Lo si può collegare a un massimo di tre monitor con risoluzione 4K. Ulteriori dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare NiPoGi AM06 PRO al prezzo finale di soli 379 euro invece di 699 euro come da listino, grazie al coupon sconto da 320 euro proposto da Amazon e che è possibile attivare in un click.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, entro domani il Mini PC arriverà direttamente a casa, così da poterlo posizionare sulla scrivania senza ulteriori attese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.