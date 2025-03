Mini PC con AI, Wi-Fi 7 e 8K: super sconto per GEEKOM IT1 Mega

Su Amazon sono in corso le offerte su una gamma di Mini PC dall’enorme potenza di calcolo e con supporto nativo all’intelligenza artificiale: GEEKOM IT1 Mega. Ad accomunare i due modelli in forte sconto sono specifiche tecniche da top di gamma come 32 GB di RAM DDR5 in dotazione, la connettività Wi-Fi 7 ultraveloce e Bluetooth 5.4, l’output a risoluzione 8K per i monitor di ultima generazione e il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato con licenza ufficiale Microsoft.

GEEKOM IT1 Mega: le specifiche del Mini PC

Come si può intuire, si tratta di un comparto hardware adatto a ogni compito, anche a gestire le operazioni più pesanti nell’ambito della produttività e l’elaborazione dei contenuti multimediali in alta risoluzione. Non manca inoltra la possibilità di eseguire upgrade in futuro spingendosi fino a 64 GB di RAM o espandendo la capacità di storage grazie agli slot aggiuntivi, racchiusi all’interno di un case compatto, dal design elegante e ottimizzato dal punto di vista della dissipazione del calore. Scopri di più nella descrizione completa.

La versione con processore Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 2 TB è in offerta a 1.072 euro, mentre quella con Intel Core Ultra 5 125H, 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB è in sconto a 739 euro. In entrambi i casi ci sono coupon da attivare sull’e-commerce.

Scegli il modello adatto alla tua scrivania e ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La vendita è gestita dallo store ufficiale europeo del produttore, mentre la spedizione è curata da Amazon attraverso la sua rete logistica.