Crolla il prezzo di AK1: Mini PC con CPU Intel, 16/512GB e W11

È un vero affare, quello proposto oggi su Amazon con il 37% di sconto sul listino: si tratta di NiPoGi AK1 Plus, un Mini PC con caratteristiche che lo rendono adatto a lavoro e tempo libero. Approfittando della promozione in corso è possibile acquistarlo con un significativo risparmio, allungando così le mani su un computer con sistema operativo Windows 11 Pro compatto e versatile. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

AK1 Plus è il Mini PC che cerchi: approfitta dello sconto

Innanzitutto, diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel di dodicesima generazione (N95, Alder Lake), ben 16 GB di RAM DDR4, un’unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, doppia uscita video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Se vuoi conoscere altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, effettuando subito l’ordine, il Mini PC di NiPoGi entro domani sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

Sono inclusi nella confezione di AK1 Plus anche un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, l’alimentatore e il manuale utente. Tutto questo, come scritto in apertura, in forte sconto grazie al -37% applicato in automatico dall’e-commerce che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 209 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.