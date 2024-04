Mini PC (AMD, 32GB/1TB) in DOPPIO SCONTO: attiva il coupon

L’offerta a tempo disponibile oggi su Amazon taglia il prezzo di ACEMAGIC AM18, un Mini PC dotato di una potenza più che sufficiente per gestire i carichi di lavoro più pesanti. Tutto ciò che devi fare per approfittarne, risparmiando centinaia di euro, è attivare il coupon dedicato e metterlo nel carrello prima del sold out. Il design è reso unico da un sistema di illuminazione RGB con sette diverse modalità ed effetti.

ACEMAGIC AM18: le specifiche del Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche che lo rendono un top di gamma nella categoria: processore AMD Ryzen 7 7840HS con chip grafico AMD Radeon 780M, ben 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A e una USB 4.0 Type-C, uscite video HDMI e DisplayPort (con supporto all’output a risoluzione massima 8K), jack audio. Se vuoi conoscere tutti gli altri dettagli, li puoi trovare nella scheda completa.

Grazie al doppio sconto proposto oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare il nuovo Mini PC di ACEMAGIC (modello AM18) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 678 euro. A una prima riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge il coupon -30% da attivare sull’e-commerce.

Chi sceglie di effettuare l’ordine ora lo riceverà direttamente a casa già entro domani con la spedizione gratuita. Ricordiamo che si tratta di un’offerta a tempo, dunque disponibile solo per poco. Se sei interessato, mettilo subito nel carrello per non perdere l’occasione.