Mini PC con AMD Ryzen, 16/512GB e W11: l'AFFARE su Amazon

Basta un click per attivare il coupon proposto da Amazon sul nuovo Mini PC del marchio AskHand. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma non solo, anche alla navigazione, allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Grazie al forte sconto di oggi è un ottimo affare. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

Cosa offre il nuovo Mini PC di AskHand

Per quanto riguarda le specifiche tecniche è possibile contare sul processore AMD Ryzen 5 5500U con chip grafico AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, porte USB Type-A, USB-C e due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Dimensioni e peso sono ridotti al minimo: 11,4×10,6×3,75 centimetri e 390 grammi, per un ingombro davvero contenuto e una portabilità senza compromessi. Al prezzo finale di soli 276 euro, grazie allo sconto di 60 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato, vale la pena metterlo sulla propria scrivania.

La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon che assicura la consegna gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine. Il prodotto è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e ha tutto ciò che serve per il lavoro e il tempo libero. Le recensioni fin qui pubblicate da chi l’ha provato lo promuovono con un voto medio pari a 4,4/5 stelle.

