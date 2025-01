Mini PC con AMD Ryzen 7, 16/512GB e WiFi6 in offerta (coupon)

Molto compatto e molto potente, NiPoGi E3B è in forte sconto su Amazon. Per approfittarne e mettere il Mini PC sulla tua scrivania devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. Le sue caratteristiche lo rendono adatto anche alla produttività quotidiana, potendo contare su un comparto hardware dalle specifiche tecniche di fascia alta.

NiPoGi E3B: le specifiche tecniche del Mini PC

Integra il processore AMD Ryzen 7 5825U con chip grafico AMD Radeon RX Vega 8 affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 4 TB). Ci sono poi la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 oltre a una gamma completa di porte fisiche come Ethernet, ben sei USB-A 3.2 Gen 2, una USB-C 3.2 Gen 2 con supporto all’uscita video, uscite HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e jack audio. Permette di collegare tre monitor 4K in contemporanea. Fai un salto sulla scheda del prodotto per trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

Per approfittare dell’offerta in corso dei solo attivare il coupon dedicato, sbloccando così lo sconto di 70 euro e acquistando NiPoGi E3B al prezzo finale di soli 329 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando la dotazione del comparto hardware appena descritto e il voto medio (4,4/5) ottenuto in oltre 1.200 recensioni pubblicate sull’e-commerce.

La disponibilità è immediata, c’è la spedizione gratuita a carico di Amazon e, se lo ordini adesso, il Mini PC arriverà a casa tua già entro domani, così da poterlo mettere subito sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale d’uso e un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.