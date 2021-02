Mini PC Asus Intel 4 core 4/128GB scontato di 90 euro

Come di consueto, anche oggi vogliamo suggerirvi un buon mini PC, in questo caso di un brand che da ormai decenni è sinonimo di qualità. Stiamo parlando naturalmente di Asus, ed in particolare del Mini PC PN40, un dispositivo estremamente versatile e dall’ottima espandibilità.

Mini PC Asus PN40: caratteristiche tecniche

Il piccolo della casa taiwanese è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4120, una CPU da 4 core e 4 thread che raggiunge una frequenza massima di 2,6GHz. A supportarlo ci sono 4GB di memoria RAM ed un SSD M.2 da 128GB. Come premesso non mancano le possibilità di espansione. È possibile, infatti, ampliare lo spazio di archiviazione sostituendo l’SSD M.2 o aggiungendo un secondo HDD/SSD da 2,5 pollici. In aggiunta è possibile anche aumentare la memoria RAM per un massimo di 8GB. Una configurazione ottima per la casa, ma pensata soprattutto per l’impiego professionale. Il PC infatti è testato per un tempo di funzionamento di 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, grazie ad un sistema per la dissipazione del calore specifico per l’utilizzo prolungato.

È dal punto di vista della connettività però che troviamo una caratteristica davvero particolare di questo computer. Le porte USB sono 4, di cui tre sono USB 3.0, a cui si aggiunge una USB Type-C. Presente una porta RJ45 Gigabit LAN, e ben tre uscite video: HDMI, mini DisplayPort e VGA. Tuttavia proprio quest’ultima rappresenta l’aspetto più interessante del pannello I/O, in quanto può essere intercambiata con una porta COM. Questo permette di collegare ben 3 monitor al PC, oltre a dare la possibilità di collegare quest’ultimo alle apparecchiature professionali. Una peculiarità piuttosto interessante, che come premesso, rende il mini PC uno dei più versatili disponibili sul mercato.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il PN40 è acquistabile su Amazon per soli 272,90 euro con uno sconto di quasi 100 euro sul prezzo di listino.