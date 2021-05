Mini PC a meno di 180 euro: AWOW AK34, offerta WOW

Ha tutto ciò che serve per rimanere operativi da casa, ma con dimensioni che lo rendono adatto ad essere portato sempre con sé: AWOW AK34 è un Mini PC proposto oggi in offerta lampo su Amazon, a un prezzo accessibile per tutte le tasche. La potenza di calcolo è sufficiente per gestire le operazioni base della produttività, la navigazione, le lezioni online e la riproduzione dei contenuti miltimediali.

AWOW AK34: il Mini PC in offerta lampo su Amazon

Queste le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J3455, 6 GB di RAM DDR4, SSD da 128 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth 4.2 per la connettività, due uscite HDMI per la connessine simultanea ad altrettanti monitor. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto, qui sotto un'immagine che riassume tutte le porte presenti sul case dalle dimensioni compatte.

Il sistema operativo preinstallato su AWOW AK34 è Windows 10, con licenza ufficiale. Tutto questo oggi è proposto in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 178,49 euro invece di 209,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo, disponibile solo per qualche ora e fino all'esaurimento delle unità in promozione, gli interessati non perdano tempo.