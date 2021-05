Mini UPS 8.800mAh LAN POE per modem in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirvi l’acquisto di un accessorio piuttosto particolare quanto utile per chi necessita di internet per il proprio lavoro, ma non solo. Si tratta del mini UPS iNepo, un piccolo gruppo di continuità pensato specificamente per modem, router o in generale le piccole apparecchiature.

Mini UPS iNepo: caratteristiche tecniche

Parliamo innanzitutto del design, vera peculiarità del prodotto. Le dimensioni sono poco maggiori di quelle di un comune power bank, con un coperchio che presenta numerose feritoie per la dissipazione del calore. Nella parte posteriore troviamo il pannello I/O, mentre in quella frontale i diversi LED di stato. Oltre al tradizionale indicatore di carica, infatti, sono presenti due indicatori per il voltaggio, uno per lo stato di funzionamento ed un pulsante di accensione. Da non trascurare, sempre nella parte frontale, una comoda porta USB che permette di ricaricare ulteriori dispositivi. La batteria integrata infatti è da ben 8.800mAh.

Arriviamo quindi alle connessioni presenti sull’UPS. Troviamo due porte RJ45 LAN, di cui una POE (Power Over Ethernet) che permette di alimentare un dispositivo direttamente attraverso il cavo ethernet. Non manca tuttavia un connettore in uscita per l’alimentazione, completo di selettori per gestire il voltaggio a seconda del dispositivo connesso. Presente un sistema di protezione per la sovracorrente, e la già citata porta USB frontale per ricaricare un dispositivo mobile come smartphone o tablet. L’UPS infatti, quando non utilizzato in casa o ufficio, può essere utilizzato come un normalissimo power bank portatile. Ovvio che si tratta, tuttavia, di una soluzione pensata più che altro per modem, router, sistemi di videosorveglianza o allarmi.

Grazie ad un’offerta lampo, la variante bianca è acquistabile su Amazon a soli 31,44 euro con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.