Tastiera Bluetooth PC console smart TV in offerta

In questo articolo vogliamo proporvi una piccola tastiera Bluetooth caratterizzata da una grande versatilità e semplicità di trasporto. Si tratta della Rii Mini i8+, una periferica pensata per adattarsi a qualsiasi utilizzo, in particolare con console, smart TV e mini PC.

Mini tastiera Bluetooth Rii Mini 8+: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, uno degli aspetti più interessanti di questa tastiera. Le dimensioni sono estremamente ridotte, tuttavia ritroviamo un layout completo. La disposizione dei tasti è la qwerty italiana, il che vuol dire che sono presenti tutti i caratteri speciali posizionati per fornire un accesso facilitato. Nella parte alta invece troviamo tutti i comandi supplementari. È presente un trackpad per la gestione del cursore, che attraverso le gesture permette anche di effettuare il clic destro e sinistro. Non mancano comunque due tasti dedicati ai clic. Ai lati del trackpad troviamo invece tutti i pulsanti multimediali dedicati, decisamente utili per l’utilizzo tanto su PC quanto su smart TV. Infine sul lato destro è presente un comodo pad direzionale per navigare con estrema facilità all’interno dei menù o delle applicazioni.

La connessione è estremamente semplice. Si tratta di un dispositivo plug and play, quindi non dovremo far altro che inserire il dongle in dotazione in una qualsiasi porta USB, e la tastiera sarà pronta per l’utilizzo. Comodi i LED di stato, 3 in totale, che indicano stato della batteria, ricarica, e connessione. La tastiera, infatti, presenta una batteria integrata che può essere ricaricata attraverso il cavo USB in dotazione, che funge anche da prolunga per il dongle. Parliamo quindi di una periferica molto interessante, che non sostituisce una tradizionale tastiera desktop, ma che fornisce una soluzione ultracompatta e versatile per gli utilizzi più disparati.

Grazie ad un’offerta lampo la tastiera può essere acquistata su Amazon a soli 13,90 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.