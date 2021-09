Un Mini PC per il Back to School: Beelink SEi8 (SCONTO 90€)

Se stai cercando un Mini PC potente da impiegare nell'ambito dello studio, ma in grado anche di gestire con disinvoltura i carichi di lavoro nel contesto della produttività, dai un'occhiata a Beelink SEi8: oggi è protagonista di un'ottima offerta su Amazon, con uno sconto di ben 90 euro.

90 euro di sconto su questo ottimo Mini PC

Ideale per il Back to School, integra le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Core Core i5-8259U affiancato da GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 256 GB per lo storage, moduli WiFi 6 e Bluetooth 5, uscite video HDMI con supporto 4K, USB 3.0, Ethernet e microSD. Per ogni altro dettaglio puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, preinstallato all'atto dell'acquisto. Oggi hai la possibilità di mettere sulla scrivania Beelink SEi8 al prezzo di 419 euro invece di 509 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio, con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon. Le recensioni pubblicate dai clienti promuovono l'articolo con 5,4/5 stelle.