OPPO Find X3 Pro, ppportunità su Amazon: oltre 200€ di sconto

Più che un'OPPOrtunità è un vero affare, ma di breve durata. Per poche ore, infatti, su Amazon hai a disposizione l'OPPO Find X3 Pro a soli 929,90 euro, ossia un top di gamma scontato del 19% rispetto ai 1149,99 euro di listino. Un prezzo raro, un'occasione vera, per metterti in tasca uno dei modelli più originali e validi di questa stagione.

Oppo Find X3 Pro, che occasione

Scegliere OPPO non significa soltanto scegliere tra i device più validi del momento, ma significa anche essere un certo tipo di cliente. La massa, infatti, tende ad affidarsi esclusivamente al marchio all'interno di un rapporto fiduciario che rende le scelte facili poiché poco consapevoli. Scegliere OPPO significa invece essere oggi in quella fascia di acquirenti che conosce i nuovi brand, che ne sa apprezzare l'impegno e che ha già certificato la loro qualità produttiva. Se sei tra questi, hai già compreso che un OPPO Find X3 Pro a questo prezzo è un'occasione più unica che rara.

“Lasciati conquistare da un design innovativo che arriva direttamente dal futuro“, recita la scheda. Ma oltre al design (che ben sa differenziare il modello rispetto alla tradizionale concorrenza di fascia alta) c'è uno smartphone con video di altissima qualità, refresh rate da 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888, ben 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Al tutto si abbina una fotocamera che stupisce: un sensore principale da 50 MP è affiancato da un ultra-wide con altri 50MP, con in aggiunta un teleobiettivo da 13MP e una fotocamera per microscopio da 3MP.

Tanta, tantissima roba, ma solo per poche ore ad un prezzo del tutto speciale per utenti che già ben sanno cosa sia OPPO e cosa sia in grado di proporre su terminali di fascia alta.