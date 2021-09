Elgato Wave 3: il microfono perfetto per gli streamer è in offerta

Elgato Wave 3 si trova in offerta su Amazon a 145€, il microfono a condensatore è scontato del 15% con un risparmio di circa 25 euro rispetto al prezzo solito.

Il Wave 3 è il microfono USB ideale per streamer e content creator, integrato nel software c'è un sistema di gestione delle tracce audio degno di un mixer hardware di ultima generazione.

Installando il programma Wave Link si possono creare fino a 8 tracce audio, alle quali associare diverse sorgenti sonore per miscelarle e regolarle nel migliore dei modi. Consente di avere due il segnare di output differenti, per decidere cosa passare in cuffia e cosa far ascoltare al pubblico in live streaming su Twitch, YouTube e non solo, si interfaccia alla perfezione con il noto software di regia OBS.

Inoltre Elgato Wave Link offre un'ottima qualità audio in entrata e in uscita, funziona come interfaccia audio esterna ed è possibile collegare le cuffie direttamente al l'uscita jack da 3.5mm del microfono.

Oggi l'ottimo Elgato Wave 3 si trova in offerta su Amazon a 145€, con uno sconto del 15% e spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.