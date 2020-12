Mini PC Beelink GK55 con 8G di RAM e Windows 10 a meno di 200€

Se siete alla ricerca di un Mini PC, significa che state cercando un dispositivo di piccole dimensioni che possa sprigionare una potenza tale da permettervi di svolgere le funzioni base come modificare documenti, guardare contenuti multimediali e navigare su Internet. Consapevoli che la potenza non sarà mai paragonabile a quella di un PC desktop, con gli ultimi Mini PC ci siamo avvicinati e oggi vi parliamo di uno dei migliori dispositivi in sconto su Amazon al prezzo di 199,20 euro invece dei consueti 247 euro.

Mini PC Beelink GK55: caratteristiche principali

Il Mini PC in questione è il Beelink GK55, con processore Intel Gemini Lake Refresh J4125, RAM da 8GB, memoria da 128 GB espandibile e scheda grafica Intel UHD Graphics 600. Presenti anche il Wi-Fi Dual Band e una doppia porta HDMI che consente di collegare contemporaneamente fino a due monitor con risoluzione 4K@60fps. Insomma, c’è tutto quel che serve per lo studio o per la produttività, sacrificando qualcosa su esigenze computazionali più ambiziose, ma avendo un dispositivo di piena reattività su task quotidiane tradizionali.

Sempre sul piano connettività troviamo due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta RJ45 (1000 Mbps LAN), una porta per schede TF, un jack per il microfono e le cuffie (OMTP) e una porta USB-C. Con Windows 10 preinstallato e un sistema di raffreddamento silenzioso e funzionale, tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di 199,20 euro con uno sconto pari al 19% sul prezzo di listino.