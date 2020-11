Mini PC Beelink U55 con Intel Core i3 in offerta a tempo

Per chi cerca un computer estremamente compatto per la propria postazione desktop, oggi Amazon propone un mini PC in offerta molto interessante. Parliamo del Beelink U55 , equipaggiato con processore Intel Core i3 che il portale leader dell’e-commerce propone in forte sconto.

Beelink U55: caratteristiche tecniche

Come premesso il PC monta un’ottima CPU Core i3 di Intel, nello specifico la 5005U che ospita 2 core e 4 thread ad una frequenza massima di 2GHz. Questa è accompagnata da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Se lo spazio di archiviazione risultasse insufficiente però, la proposta di Beelink offre un’ottima espandibilità. Il PC infatti è in grado di ospitare un HDD/SSD Sata da 2,5 pollici, in combinazione ad un SSD M.2 2280. L’espandibilità tuttavia non si ferma solo alla memoria di massa. A differenza di gran parte dei mini PC economici, la proposta di Beelink permette di aumentare anche la memoria di sistema, che può essere portata fino a 16GB.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui si può avere bisogno. Quattro le porte USB di cui due 3.0, a cui si affianca una USB Type-C, due uscite HDMI ed una porta RJ45 per la connessione via cavo. Per chi preferisce evitare anche l’ingombro dei cavi, non mancano Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.0, che permette di collegare qualsiasi periferica in modalità wireless.

Si tratta quindi di uno dei prodotti più versatili presenti sul mercato. Un computer ideale per tutte le esigenze quotidiane, dallo studio al lavoro, passando per l’intrattenimento. Non si avranno difficoltà a gestire il pacchetto Office, o a fruire dei contenuti multimediali grazie all’ottima CPU. Ad un prezzo di soli 255,20 euro su Amazon, con uno sconto di ben 73,80 euro sul prezzo di listino, è un piccolo affare da portare a casa. L’offerta però scade tra meno di 8 ore, meglio affrettarsi.