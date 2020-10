Mini PC Beelink U55 con 8GB di RAM e Intel i3 in offerta su Amazon

I Mini PC stanno riscuotendo sempre più successo grazie alla loro comodità d’uso e alla loro incredibile potenza. Quest’oggi vi parliamo di un’interessante offerta a tempo su Amazon che riguarda uno dei migliori Mini PC presenti sul mercato.

Mini PC Beelink U55 in offerta lampo su Amazon

Stiamo parlando del Mini PC Beelink U55 dotato di processore Intel Broadwell i3-5005U Dual Core 2.0GHz (2C / 4T 3M Cache), Intel HD Graphics 5500, 8 GB di RAM DDR3 (espandibile fino a 16 GB) e 256 GB di SSD con possibilità di estensione della memoria tramite scheda M.2 2280 SSD fino a 1 TB, disco rigido HDD da 2,5 pollici fino a 2 TB e scheda Micro SD fino a 128 GB.

Il Mini PC ha preinstallato il sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit) e si attiva non appena viene stabilita una connessione a Internet. Supportato anche il sistema operativo Ubuntu. Grazie a questa potenza hardware e alle due porte HDMI vi è la possibilità di doppia riproduzione video in qualità Ultra HD 4K@30Hz.

Lo chassis in metallo e con ventola di nuova generazione incorporata consente di eseguire agevolmente applicazioni per ufficio e giochi con un consumo di energia di appena 28 W e un rumore base di 20 dB. Nel frangente connettività troviamo due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, due porte HDMI, una porta Ethernet fino a 1000 Mbps, un jack per le cuffie, uno slot per MicroSD, WIFI dual band IEEE 802.11ac con supporto alle frequenze 2.4 Gz e 5 Gz e Bluetooth 4.0 per connettere dispositivi come tastiere e mouse wireless.

Non fatevi scappare questa offerta lampo su Amazon per portarvi a casa questo gioiellino compatto (12.4 x 11.3 x 4.1 cm e 263 grammi) ed elegante al prezzo di appena 255,95 euro con uno sconto del 20% rispetto al costo di listino.