Compatto e potente, Beelink U57 include tutto ciò che serve a un computer in un formato che più piccolo non si può: il Mini PC è proposto oggi in sconto su Amazon tra le offerte di Natale. Un’occasione per chi è alla ricerca di un regalo hi-tech di certo apprezzato da mettere sotto l’albero, per se stessi o per gli altri. Le caratteristiche offerte lo rendono adatto a gestire le operazioni base della produttività, la navigazione online, la navigazione e la riproduzione dei contenuti multimediali, strizzando l’occhio anche agli appassionati di gaming.

Beelink U57: il Mini PC tra le offerte di Natale su Amazon

Queste le specifiche tecniche incluse: processore Intel Core i5-5257U, GPU Intel Iris Graphics 6100, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage, WiFi dual band e Bluetooth 4.0. Le porte di connessione ed espansione sono quelle mostrate nell’immagine qui sotto: due USB 2.0 e altrettante USB 3.0, una ulteriore Type-C, jack audio da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti, slot Ethernet, lettore di schede microSD e due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. All’interno è possibile

Incluso nella confezione di Beelink U57 il supporto VESA per il montaggio sul retro del monitor, così da ridurre a zero l’ingombro sulla scrivania. Tutto questo tra le offerte di Natale su Amazon al prezzo di soli 296,65 euro (sconto del 17% sul listino), con consegna immediata e gratuita.