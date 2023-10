Mini PC Blackview: MEGA coupon sconto di 150 euro

L’incredibile mini PC Blackview, disponibile oggi su Amazon con un coupon sconto di ben 150 euro, offre un’esperienza informatica straordinaria in un corpo incredibilmente piccolo ma potente. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 249,99 euro.

Mini PC Blackview: le scorte a disposizione sono limitate

Il mini PC Blackview è alimentato da un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza operativa fino a 2,9 GHz, GPU Intel HD Graphics 500 e Windows 11 Pro 64 bit preinstallato. Questa configurazione di alta qualità permette al mini PC di gestire senza sforzo qualsiasi compito, garantendo reattività e fluidità in ogni scenario d’uso.

Il mini PC Blackview è dotato di un SSD SATA interno da 1 TB e 16 GB di memoria flash LPDR4 per una velocità di esecuzione migliorata e per salvare grandi file. Inoltre, se hai bisogno di più spazio, puoi facilmente espandere la memoria aggiungendo fino a 2 TB di SSD da 2,5 pollici nella parte inferiore del dispositivo.

Con supporto WiFi dual band 2.4G + 5G e RJ45 Gigabit Ethernet, questo mini PC offre una connessione stabile e affidabile ovunque tu sia. La connettività Bluetooth 4.2 consente di collegare facilmente altri dispositivi, rendendo questo mini PC ideale per applicazioni d’ufficio e per l’uso domestico.

Grazie al basso consumo energetico della CPU (a partire da 10W) e al design di raffreddamento a vuoto circostante, questo mini PC è efficiente ed ecologico. Il suo corpo ultra piccolo da 0,6 litri può essere facilmente montato dietro il monitor o la TV grazie alla base sospesa VESA inclusa, risparmiando così prezioso spazio sulla scrivania.

Con 2 porte HDMI 2.0 per display 4K HD (60Hz) a doppio schermo, connessioni Bluetooth per tastiera e mouse, 2 porte USB 2.0 e 2 porte USB 3.0, oltre a porte per microfono cuffie e Ethernet, il mini PC Blackview offre una vasta gamma di connessioni per soddisfare tutte le tue esigenze.

In conclusione, l’incredibile mini PC Blackview rappresenta un investimento intelligente per chiunque cerchi prestazioni potenti in un pacchetto compatto e conveniente. Con il coupon sconto di 150 euro su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per migliorare la tua esperienza informatica. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 249,99 euro.

