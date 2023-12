Mini PC Blackview MP80: massima potenza in mini formato (-16%)

Se stai cercando un mini PC che unisca portabilità e potenza, il Blackview MP80 è la scelta ideale. Alimentato dal processore Intel-N5095, con 4 core e 4 thread, e una frequenza massima di 2,9 GHz, questo mini PC è progettato per affrontare facilmente attività come la navigazione su Internet, la lettura di e-mail, l’home office e la manipolazione di foto con un’esperienza utente impeccabile. Attualmente in sconto del 16% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 199,99 euro.

Mini PC Blackview MP80: le scorte a disposizione sono quasi finite

Ciò che rende il Blackview MP80 veramente eccezionale è la sua potente configurazione hardware. Con 16 GB di RAM LPDDR5 e uno spazioso SSD M.2 da 512 GB, questo mini PC offre velocità e efficienza superiori per soddisfare le esigenze lavorative, di studio e di intrattenimento. L’esperienza di visualizzazione è ulteriormente migliorata con la capacità di supportare tre schermi contemporaneamente, offrendo una risoluzione 4K UHD di 4096 x 2160@60Hz e una frequenza dinamica di 1200MHz.

Le connessioni versatili del MP80 facilitano il collegamento di dispositivi multipli, con 11 porte ben organizzate per ufficio, intrattenimento e istruzione. Inoltre, la staffa VESA inclusa consente di montare il mini PC comodamente sul muro o sul monitor.

Il Blackview MP80 offre anche un sistema di raffreddamento efficiente a 4-in-1 e tecnologia di cancellazione del rumore attiva, garantendo un funzionamento estremamente silenzioso. La connessione WiFi dual band a 2.4GHz/5.0GHz assicura trasferimenti di dati stabili ad alta velocità.

Con uno sconto del 16% su Amazon, questo mini PC diventa un affare ancora più irresistibile. Inoltre, Blackview offre una garanzia di 2 anni, supporto tecnico a vita e assistenza clienti completa, garantendo tranquillità e sicurezza all’acquirente.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Blackview MP80 ad alta qualità e massima potenza, pronto a migliorare la tua esperienza di lavoro, studio e intrattenimento. L’offerta è limitata, quindi affrettati e approfitta di questo super sconto su Amazon oggi stesso. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 199,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.