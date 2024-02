Mini PC Blackview MP80: sconto IRRESISTIBILE del 21%

È tempo di dire addio ai compromessi tra potenza e portabilità con il mini PC Blackview MP80, che oggi è in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 21%. Se stai cercando un dispositivo compatto ma potente che possa gestire tutte le tue esigenze quotidiane, non cercare oltre. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 219,99 euro, anziché 279,99 euro.

Mini PC Blackview MP80: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Con il suo design tascabile e il processore Intel Alder Lake N97 di 12th generazione, il Blackview MP80 offre prestazioni eccezionali in un formato compatto. Che tu debba lavorare su documenti complessi, guardare film in 4K o giocare ai tuoi giochi preferiti, questo mini PC non ti deluderà.

Ma le sue caratteristiche impressionanti non si fermano qui. Grazie alla sua RAM LPDDR5 da 16GB e all’SSD M.2 da 512GB, avrai spazio e potenza di elaborazione più che sufficienti per qualsiasi compito. E con le sue porte versatili e il supporto per montaggio VESA, puoi personalizzare il tuo setup come preferisci.

Ma ciò che rende davvero il Blackview MP80 unico è la sua capacità di supportare fino a tre schermi contemporaneamente, offrendoti un’esperienza visiva immersiva come mai prima d’ora. Con una risoluzione 4K UHD e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, potrai goderti ogni dettaglio con una chiarezza cristallina.

Inoltre, con il suo sistema di raffreddamento efficiente e la doppia connessione WiFi, puoi essere sicuro di ottenere prestazioni affidabili e senza problemi, indipendentemente da quanto intensi siano i tuoi carichi di lavoro.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di acquistare il mini PC Blackview MP80 a un prezzo scontato di soli 219,99 euro; le scorte a disposizione su Amazon stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.