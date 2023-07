Oggi il Mini PC di BMAX è in sconto a 79 euro

Occupa pochissimo spazio sulla scrivania e non gli manca nulla per gestire ogni operazione quotidiana: BMAX MaxMini B1 Plus è il Mini PC protagonista oggi di un’super su Amazon che permette di acquistarlo con una spesa di soli 79,99 euro, un prezzo davvero irrisorio se si considerano le caratteristiche integrate.

Mini PC, l’affare del giorno è BMAX MaxMini B1 Plus

Con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, integra le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics 500, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile con SSD M.2 2280), slot microSD, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, porte USB 3.0 e 2.0, uscite video HDMI e VGA, Ethernet e jack audio. Per saperne di più non bisogna far altro che consultare la descrizione completa.

Come già scritto, è molto compatto: solo 120x12x32 millimetri le dimensioni, per un peso che si attesta invece a 220 grammi. Altre immagini sono visibili nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 89,99 euro è un affare da non lasciarsi sfuggire. Lo sconto di oggi su BMAX MaxMini B1 Plus tende la mano a chi cerca un Mini PC, magari non avendone mai posseduto uno e volendo mettere alla prova le potenzialità di questa categoria. La confezione include un cavo HDMI, l’alimentatore, la guida utente e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un giorno: chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani. A chi può permettersi di spendere qualcosa in più, consigliamo di prendere in considerazione anche il modello B2S in sconto a 89,99 euro con specifiche tecniche evolute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.