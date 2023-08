Mini PC con CPU Intel e Windows 11 a 81€: è BMAX

Le caratteristiche offerte da BMAX MaxMini B2 S lo rendono un Mini PC economico utile per gestire le operazioni base della produttività quotidiana, ma anche lo studio in vista del Back to School. Al prezzo finale di soli 81 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, così da capire perché vale la pena approfittar dello sconto su Amazon.

BMAX MaxMini B2 S, oggi il Mini PC a soli 81€

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel suo case compatto: processore Intel Celeron N4020C con GPU Intel UDH Graphics 620, 6 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, uscite video HDMI e VGA con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore per microSD. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Con un prezzo finale di soli 104,99 euro, grazie alla promozione in corso, BMAX MaxMini B2 S è un affare da cogliere al volo. La confezione include il manuale, l’alimentatore e un cavo HDMI.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine sarà possibile mettere il Mini PC sulla propria scrivania già entro domani, ricevendolo direttamente a casa senza alcuna spesa aggiuntiva.

