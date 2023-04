Mini PC: questo BMAX è in offerta a soli 95 euro

Molto, molto compatto e molto, molto versatile: BMAX MaxMini B1 incarna appieno il concetto di Mini PC, racchiudendo tutto ciò che serve a gestire produttività, studio, navigazione e intrattenimento in un ingombro davvero contenuto. Oggi merita un passaggio su queste pagine per l’offerta su Amazon che consente di acquistarlo al prezzo finale di soli 95,99 euro. Partiamo dal sistema operativo preinstallato, Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

BMAX MaxMini B1: i punti di forza del Mini PC

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti, racchiuse in soli 12x12x3 centimetri: processore Intel Celeron 3060 con GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage (espandibile fino a 1 TB), slot microSD, uscite video VGA e HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, Ethernet, WiFi dual band, Bluetooth e jack audio da 3,5 mm. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa del prodotto.

Ecco dunque che oggi BMAX MaxMini B1 è in vendita oggi al prezzo finale di soli 95,99 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico: non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire alcun codice.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Ciò signifca che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarsi in ogni attività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.