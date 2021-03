Mini PC BMAX Micro da 6/64GB a poco più di 100€

Il marchio BMAX è una certezza nel mondo dei Mini PC. Oggi vi vogliamo parlare di un’interessante offerta Amazon che riguarda il mini PC BMAX Micro con Intel Celeron N3350 e 6GB di RAM: solo 119,99 euro invece di 139,99 euro. Per accedere allo sconto basta selezionare la casella relativa al coupon da 20 euro e aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto.

Mini PC BMAX Micro: caratteristiche principali

La componentistica hardware montata nel case compatto di questo PC è di fascia bassa, con un processore Intel Celeron N3350, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna SSD. Il comparto video è gestito dalla GPU integrata Intel HD Graphics 500 e la scheda di rete supporta connessioni senza fili a 5GHz. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 ed è presente uno slot M.2 per espandere la memoria tramite un disco SSD NVME.

Sul lato destro è presente una porta VGA, per il collegamento a monitor e TV non molto recenti, a sinistra troviamo 2 USB 3.0 e uno slot per micro-SD. Sul retro abbiamo un’ingresso LAN Ethernet per connessioni cablate fino a 1Gbps, 2 USB 2.0, la porta HDMI, il jack combo da 3,5mm per cuffie e microfoni, la porta DC per l’alimentazione e il tasto d’accensione.

Le dimensioni di 12 x 12 x 2.6 cm e il peso di 220g permettono di nascondere con facilità il dispositivo anche dietro un monitor o una tv. Il mini PC BMAX Micro è in offerta su Amazon a 119,99 euro, tramite un coupon da 20 euro e questo lo pone a uno dei prezzi più bassi di sempre.