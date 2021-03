Mini PC Intel 6/64GB 2 monitor a 120 euro

Come di consueto anche oggi arriva il nostro consiglio per un buon mini PC, in questo caso indirizzato a chi vuole spendere il meno possibile. Si tratta del BMAX MaxMini B1, un PC estremamente economico adatto all’utilizzo base del computer, adatto sia a casa che in ufficio.

Mini PC BMAX MaxMini B1: caratteristiche tecniche

Il PC equipaggia un Intel Celeron N3550, un processore da 2 core e 2 thread per una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è affiancato da 6GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione di massa, ma naturalmente non mancano le possibilità di espansione. È disponibile, infatti, un lettore per microSD fino a 128GB così come uno slot SATA M.2 2280 per aggiungere un SSD. Parliamo quindi di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma sufficiente a gestire l’utilizzo quotidiano. Che si tratti di elaborare documenti con il pacchetto Office, navigare su internet o tenere sotto controllo le telecamere di videosorveglianza, il MaxMini B1 riesce a gestire il tutto senza difficoltà. Inoltre la configurazione fanless del raffreddamento gli permette di essere estremamente silenzioso anche a pieno carico.

Dal punto di vista delle connessioni troviamo tutto il necessario. Sono ben due le uscite video, una HDMI mentre l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor simultaneamente. Quattro invece le porte USB di cui due USB 3.0 per la connessione di periferiche esterne ad alta velocità come HDD o pen drive. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione ad internet via cavo, per avere maggiore stabilità e velocità della rete. Concludono il ventaglio di connessioni quelle wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il computer è acquistabile su Amazon a soli 119,99 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.