Tra le offerte di Amazon che anticipano l’appuntamento con il Black Friday anche una che strizza l’occhio a chi è alla ricerca di un Mini PC per gestire le operazioni base della produttività, la didattica a distanza o l’intrattenimento multimediale: BMAX MaxMini B1 Plus è acquistabile oggi con un coupon sconto da 10 euro.

Mini PC in sconto: coupon per BMAX MaxMini B1 Plus

Diamo un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM DDR4, unità eMMC da 64 GB per lo storage espandibile tramite SSD, slot per la lettura di schede microSD, Ethernet, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, jack audio da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti, WiFi e Bluetooth. Tutto questo in dimensioni pari a 12x12x2,6 cm e con un peso che si attesta a 220 grammi. Come si può vedere qui sotto nel packaging sono inclusi il cavo di alimentazione, un cavo HDMI per la connessione al monitor e la staffa per il montaggio sul retro dello schermo.

Il sistema operativo preinstallato su BMAX MaxMini B1 Plus è Windows 10 Pro. Al prezzo di soli 139,99 euro (applicando il coupon in fase di acquisto) in vista del Black Friday è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.