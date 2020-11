Router 4G Netgear AC797: 50€ di sconto su Amazon

Design portatile (11 x 15.4 x 6.8 cm), utile per la connettività sia a casa sia in viaggio: Netgear AC797 crea una rete WiFi fino a 400 Mbps per streaming HD ininterrotto, giochi, videochiamate e niente più attese per contenuti su smartphone, computer e tablet. Per funzionare deve essere collegato ad una scheda scheda SIM 4G di qualsiasi operatore. È in offerta oggi su Amazon al prezzo di 141,99 euro.

Netgear AC797: router per la connettività in movimento

Restate connessi e produttivi con una connessione sicura ovunque, questo router portatile Netgear AC797 è il compagno ideale per tenervi connessi e farvi divertire mentre viaggiate o vi godete la vita all’aria aperta.

La connessione Internet mobile è stabile e veloce anche con un massimo di 15 dispositivi collegati per non farvi perdere nemmeno un frame o un secondo durante lo streaming, la navigazione, la chat e l’e-mail, tutti utilizzabile contemporaneamente.

La batteria da 2930 mAh alimenta il dispositivo fino a 11 ore di utilizzo e l’ampio display a colori da 1.8 pollici touch-screen mette a vostra disposizione una vasta gamma di informazioni come l’utilizzo dei dati, la potenza del segnale mobile e la gestione della rete.

Netgear AC797 è proposto oggi con il 26% di sconto tra le offerte di Amazon in vista del Natale. Una soluzione comoda, compatta ed economica per chi non vuol rinunciare alla connettività in movimento.