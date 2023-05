Mini PC, che BESTIA: Ryzen 7, 16GB RAM e 512GB SSD a 100 euro in meno

Se stai cercando un mini PC potente, compatto e conveniente, non perdere questa occasione imperdibile: su Amazon puoi acquistare il Mini PC NiPoGi a soli 329 euro, grazie al coupon sconto di 100 euro che ti permette di risparmiare sul prezzo di listino, a sua volta scontato, di 489 euro.

Mini PC: compatto, ma potente e che prezzo!

Questo Mini PC NiPoGi è un computer desktop di dimensioni ridottissime (12 x 12 x 2,3 cm), ma con prestazioni eccellenti. Questo dispositivo è dotato infatti di un processore AMD Ryzen 7 3750H, che raggiunge una velocità fino a 4 GHz, una memoria RAM da 16 GB e un SSD da 512 GB. Queste caratteristiche tecniche ti consentono di eseguire qualsiasi tipo di applicazione o software di cui tu possa avere bisogno con fluidità e rapidità.

Caratteristica essenziale di questo Mini PC è la sua capacità di essere molto versatile e facile da collegare a monitor, TV o proiettori, grazie alle sue numerose porte: HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB-C, Ethernet e jack audio. Inoltre, supporta le connessioni wireless Wi-Fi e Bluetooth, per connetterti a Internet e ai tuoi dispositivi senza fili.

Il Mini PC NiPoGi è dotato di Windows 11 Pro come sistema operativo, che ti offre una grande compatibilità con le principali applicazioni e una sicurezza avanzata. Puoi anche personalizzare il tuo mini PC aggiungendo ulteriore memoria tramite HDD/SSD SATA da 2,5 pollici fino a 2 TB o una scheda microSD fino a 128 GB.

Questa soluzione rappresenta il computer ideale per chi ha poco spazio ma vuole tutte le funzionalità di un PC tradizionale. Puoi usarlo come media center per guardare film, serie TV o video in streaming, come gaming PC per divertirti con i giochi più leggeri o come PC da ufficio o da casa per lavorare o studiare.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista ora il Mini PC NiPoGi a soli 329 euro su Amazon e risparmia 150 euro sul prezzo originale. Ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.