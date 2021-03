Adatto alla produttività grazie a un comparto hardware di alto profilo, Chuwi CoreBox Pro è un Mini PC che si distingue nella sua categoria sia per la potenza di calcolo sia per il design, più simile a quello di un tower tradizionale seppur dall’ingombro fortemente ridotto. La buona notizia di oggi è che si trova in offerta lampo su Amazon.

Chuwi CoreBox Pro: Mini PC in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle incluse: processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe da 256 GB per lo storage, modulo WiFi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.1, doppio slot Ethernet, quattro porte USB 3.0, una Type-C con supporto Thunderbolt 3, due jack audio da 3,5 mm, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con risoluzione 4K. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home e con licenza ufficiale. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Le dimensioni di Chuwi CoreBox Pro sono davvero compatte: 17,3×15,8×7,3 centimetri. Tutto questo al prezzo di 339,15 euro invece di 399,00 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta oggi su Amazon, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

In sconto del 15% anche la versione CoreBox con CPU Intel Core i5-5257U, 8 GB di RAM DDR3 e SSD da 256 GB. In questo caso il prezzo è di soli 254,15 euro.