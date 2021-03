Mini PC Core i3 10gen 8/256GB NVMe Wi-Fi 6 a 400 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC più economico del GTR che vi abbiamo proposto, ma altrettanto valido, abbiamo la soluzione per voi. Si tratta del Beelink SEi10, un computer equipaggiato con processore Intel Core dalle grandi prestazioni.

Mini PC Beelink SEi10: caratteristiche tecniche

Il computer rappresenta una alternativa che vede nel rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Il processore è un Intel Core i3-10110U da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 4,1GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB. A sorprendere però sono anche le possibilità di espansione, che rendono il computer estremamente versatile. È possibile sostituire l’SSD NVMe con uno più capiente, o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si può inoltre espandere anche la memoria di sistema, grazie ad una configurazione dual channel, fino a 64GB DDR4-2666MHz. Si tratta di una configurazione dalle ottime prestazioni sia per le attività quotidiane che per il lavoro, così come per la DAD (Didattica A Distanza).

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca davvero nulla. Sono quattro le porte USB tutte con specifica USB 3.0, a cui si aggiunge una quinta porta USB Type-C. Due invece le uscite audio/video, entrambe HDMI che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce la connessione via cavo, in gradi di garantire maggiore stabilità e velocità della rete. Chiudono le connessioni wireless che grazie al chip Intel AX200 offrono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon a soli 404,90 euro, con uno sconto di 25 euro sul prezzo di listino.