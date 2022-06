Mini PC CHUWI al minimo storico con il coupon -40€

Occupa poco spazio sulla scrivania, anzi pochissimo, ma offre prestazioni adeguate per gestire le operazioni di base della produttività, per navigare e per l’intrattenimento multimediale: è CHUWI HeroBox. Oggi il Mini PC è acquistabile approfittando di un coupon sconto di 40 euro su Amazon, almeno fino all’esaurimento delle unità disponibili.

CHUWI HeroBox: il Mini PC è l’occasione di oggi

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Gemini Lake J4125, GPU ‎Intel UHD Graphics 600 con pieno supporto alla gestione simultanea di due monitor con risoluzione 4K, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l’archiviazione, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscite video VGA e HDMI, jack audio e lettore microSD. Tutto questo in soli 18,8×13,9×3,7 centimetri di ingombro. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce l’accesso a tutti gli aggiornamenti e alle nuove funzionalità rilasciate. In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul Mini PC di CHUWI (modello HeroBox) al prezzo finale di soli 159 euro, il minimo storico su Amazon, non devi far altro che attivare il coupon sconto da -40 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.