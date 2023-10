Mini PC a metà prezzo (199€): il coupon per LarkBox X

È perfetto per lavorare, garantendo una potenza di calcolo sufficiente alla produttività quotidiana, ma può tornare utile anche per lo studio e per l’intrattenimento: l’offerta a metà prezzo proposta oggi da Amazon su CHUWI LarkBox X permette di acquistare il Mini PC con una spesa di soli 199 euro. Chi vuol approfittarne prima di un prevedibile sold out non deve far altro che attivare il coupon dedicato.

CHUWI LarkBox X: coupon -50% sul Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Queste le specifiche tecniche in dotazione: processore quad core Intel N100 con architettura Alder Lake, 12 GB di RAM LPDDR5, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet (1 Gigabit e 2,5 Gigabit), due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e altrettante USB 3.0 Gen 1 Type-A, una USB-C, jack audio, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Le dimensioni sono pari a 12,7×12,7×4,9 centimetri, il peso si attesta a circa 400 grammi. Altre immagini per apprezzarne il design sono visibili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare CHUWI LarkBox X al prezzo finale di soli 199 euro, grazie allo sconto del 50% sul listino che si può ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva né quante siano le unità in promozione.

Chi sceglie di effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC entro un paio di giorni, direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto, con la spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.