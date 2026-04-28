Mini PC con ΑΜD Ryzen 7 (16/512GB) a un super prezzo su Amazon

Da quando i Mini PC hanno fatto la loro comparsa sul mercato sono diventati sempre più interessanti e quello che ti segnaliamo oggi costa anche molto meno. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Mini PC Thomson K3 a soli 399,99 euro, invece che 569,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto già applicato sul pezzo di listino del 12% e un ulteriore ribasso che verrà applicato al checkout del 20% per uno risparmio totale di 170 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Confidis, selezionando l’opzione in pagina.

Mini PC potente e versatile a un prezzo shock

Inutile girarci intorno, è chiaramente il prezzo che rende questo Mini PC uno dei migliori acquisti nella categoria. Difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di migliore alla stessa cifra. Grazie al potente processore ΑΜD Ryzen 7 7730U, con 8 core e 16 thread, supportato da ben 16 GB di RAM, riuscirai a goderti prestazioni eccellenti senza fare sacrifici.

Con l’SSD da 512 GB potrai archiviare tutto ciò che desideri senza troppi problemi e l’accensione e la partenza dei programmi sarà molto rapida. Puoi sfruttare la tecnologia WiFi 6 per internet veloce e la connessione Bluetooth 5.2 per collegare dispositivi come controller e cuffie abbattendo drasticamente la latenza. Inoltre troverai diverse porte per avere un’ampia versatilità come la porta USB 3.2, la DisplayPort e la porta HDMI 2.0. E con la scheda grafica ΑΜD Radeon RX Vega 8 potrai goderti immagini dettagliate e con refresh rate elevati.

L’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro. Perciò prima che succeda fiondati su Amazon e acquista il tuo Mini PC Thomson K3 la soli 399,99 euro, invece che 569,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.