Mini PC con 16GB di RAM e SSD 1TB: subito 150€ di sconto con coupon

Subito 150 euro di sconto su questo Mini PC con 16GB di RAM, SSD da 1TB e Windows 11 Pro se spunti la casella del coupon che trovi in pagina su Amazon. Una bella opportunità per portarti a casa un piccolo computer potente ed elegante: da posizionare facilmente sulla scrivania per una postazione minimal ed essenziale.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è dotato di processore Intel di 12a generazione Alder Lake N95 affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5, più veloce delle DDR4, e un’unità SSD da 1 TB che offre un’ampia capacità di archiviazione e tempi di risposta più rapidi per gestire attività di elaborazione dati intensive.

Il design a tre porte HDMI e dual Ethernet consente di collegare fino a tre display 4K contemporaneamente e offre una connessione Internet veloce e stabile. La connettività wireless è affidabile grazie al Wifi a doppia banda 2.4/5G e al Bluetooth 4.2.

Un piccolo computer che mette insieme restazioni potenti, memoria espandibile e connettività affidabile in un corpo compatto e leggero: il tutto con 150 euro di sconto se spunti la casella del coupon che trovi in pagina.