Mini PC con 8GB RAM, SSD 256GB a prezzo BUDGET su Amazon

Non puoi farti scappare l’offerta speciale su Amazon per il NiPoGi AK1 Plus Mini PC. Questa piccola meraviglia è ora disponibile a soli 149 euro, con un prezzo che è davvero un affare per le prestazioni che offre. Scopri perché questo Mini PC è una scelta intelligente per il tuo lavoro e il tuo intrattenimento.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il cuore di questo Mini PC è il processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, che offre prestazioni sorprendenti. Con una velocità fino a 3,4 GHz e 8 GB di RAM DDR4, potrai affrontare senza problemi le tue attività quotidiane.

Con un SSD da 256 GB, avrai abbastanza spazio per i tuoi file e documenti. E se hai bisogno di ulteriore spazio di archiviazione, il Mini PC supporta l’aggiunta di un HDD o SSD SATA da 2,5 pollici. Questa flessibilità ti permette di espandere il tuo spazio di archiviazione in base alle tue esigenze.

Il NiPoGi AK1 Plus supporta la visualizzazione 4K UHD, il che significa che potrai goderti immagini e video con una qualità eccezionale. Inoltre, ha due porte HDMI che consentono il collegamento di due schermi contemporaneamente. Questa caratteristica è ideale per migliorare la produttività, consentendoti di lavorare su più attività in contemporanea.

Questo Mini PC offre una connessione wireless affidabile grazie al WiFi 2.4G/5G, che garantisce un accesso veloce a Internet senza buffering. Inoltre, supporta il Bluetooth 4.2, il che significa che potrai connettere facilmente dispositivi come tastiere e mouse wireless per un’esperienza senza ingombri.

Quando acquisti il NiPoGi AK1 Plus Mini PC, riceverai tutto il necessario per iniziare. La confezione include il Mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa un Mini PC potente a un prezzo incredibile.

