Mini PC con CPU Intel, 8GB e 1TB di hard disk a meno di 300€

Quello che vogliamo segnalarvi oggi è un Mini PC che gode di un doppio sconto, grazie ad un calo di prezzo che si somma ad un coupon. Si tratta di un computer estremamente interessante per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Minisforum equipaggiato con Intel Pentium Gold.

Minisforum Pentium Gold: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, l’Intel Pentium Gold G5420 è una CPU con 2 core e 4 thread in grado di raggiungere una frequenza di ben 3,8GHz. Ad affiancare il processore ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4, un SSD da 128GB e addirittura un hard disk da 1TB. Si tratta di una configurazione molto performante a dispetto delle dimensioni decisamente contenute, in grado di gestire qualsiasi attività quotidiana. Che si tratta di un lavoro d’ufficio, studio o semplicemente intrattenimento, il mini PC riesce a gestire tutto con grade fluidità.

Ciò che però rende davvero interessante questo device è l’espandibilità. Laddove la maggior parte dei PC in questa fascia permettono di espandere solo l’archiviazione di massa, il Minisforum offre possibilità simili ai più blasonati NUC di Intel. È possibile infatti aggiungere un hard disk da 2,5 pollici fino a 2TB, oltre che un SSD M.2 2242 fino a 2TB anche in questo caso. Per quanto riguarda la RAM questa può essere espansa fino a 64GB grazie agli slot dual channel presenti sulla scheda madre.

Per quanto riguarda la connettività non manca davvero nulla. Presenti le connessioni wireless Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1. Quattro le porte USB tutte 3.0, insieme ad un’uscita HDMI ed una mini DisplayPort per configurazioni a doppio monitor 4K 60fps, una porta RJ45 Gigabit LAN ed uno slot per micro SD.

Grazie al calo di prezzo, e ad un coupon di ben 50 euro, Amazon permette di acquistare il Minisforum a soli 289 euro, con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.