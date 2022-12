Mini PC con i5, 8GB RAM e SSD 240GB: offerta ASSURDA a 119 euro

Amazon continua imperterrita nella sua incredibile offerta su questo Mini PC del marchio Fujitsu che puoi acquistare a soli 119 euro con spedizione Prime e disponibilità immediata.

Il prezzo così conveniente è dovuto al fatto che si tratta di un computer ricondizionato, seppur in condizioni eccellenti e praticamente pari al nuovo. In ogni caso, sei coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Meglio di così?

Mini PC Fujitsu ad un super prezzo: la sua scheda tecnica

Del resto, parliamo di un Mini PC dalle caratteristiche tecniche di tutto rispetto a cominciare dal processore Intel Core i5 4590T con frequenza di clock massima a 3GHz, affiancato da una memoria RAM veloce da 8GB e un SSD da 240GB, comunque espandibile.

Ideale per ufficio, scuola, per crearsi una postazione di lavoro minimal in ambienti ristretti e perfetto per le esigenze più comuni, questo Mini PC saprà soddisfarti per le sue dimensioni ridotte, l’incredibile operatività silenziosa e un risparmio energetico eccezionale.

All’interno della confezione troverai naturalmente anche il cavo di alimentazione, mentre il sistema operativo è Windows 10 Pro a 64-bit, aggiornabile quando vuoi a Windows 11.

Il prezzo, lo ripetiamo, è il vero pezzo forte di questa offerta: solo 119 euro. Ricondizionato ma pari al nuovo, non mostra segni di danni estetici evidenti, è stato testato e certificato da Amazon stessa e hai anche la garanzia dedicata. Non a caso è il più venduto sulla piattaforma. Che aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.